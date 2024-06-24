زفان: “التتويج بـ”كان 2019″ أفضل ذكرى في مشواري الكروي”

تحدث الدولي الجزائري مهدي زفان، عن مشواره مع المنتخب الوطني، مؤكدا بأنه يعتبر تتويجه بـ”كان 2019″ مع الخضر، أفضل ذكرى في مشواره الكوري.

وهذا الخصوص، صرح زفان، في حوار لموقع “فوت ميركاتو”: “مع المنتخب الوطني كان لي الحظ في التتويج باحدى أفضل البطولات “كان 2019″”.

كما أضاف: “التتويج بـ”الكان” سيبقى راسخا في ذهني، وهو أفضل ذكرى في مشواري، سواء من ناحية المشوار الذي حققناه، أو فرحة التتويج بمنافسة من هذا المستوى”.

وتابع مهدي زفان: “التتويج بكأس أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني، كان فخرا بالنسبة لي ولعائلتي، وكل الشعب الجزائري”.