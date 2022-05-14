زفان: “بلماضي سيكون له دور في اختياري لوجهتي المقبلة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الدولي الجزائري مهدي زفان، تواصله الدائم مع الناخب الوطني جمال بلماضي، وأن وجهته المقبلة ستتحدد وفق متطلبات بلماضي.
وصرح زفان لموقع “فوت ميركاتو: “أرد أن بلماضي الدي أتواجد على تواصل دائم معه، يتابع مستجدات كل لاعبيه”.
كما أضاف الدولي الجزائري: “أدرك أنه من المهم بالنسبة لبلماضي، تواجد لاعبيه في بطولات تتمتع بمنافسة عالية”.
وتابع زفان: “كل هذه المعطيات، سيكون لها تأثير في اختياري لوجهتي المقبلة خلال الصيف المقبل”.
يذكر أن مهدي زفان، فسخ عقده مع مالطيا سبور التركي، ويترقب الميركاتو الصيفي لتحديد وجهته المقبلة.
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