زفان: “بلماضي قدم لي دعما كبيرا”

أبدى الدولي الجزائر مهدي زفان، لاعب نادي كاريليا سمارا الروسي، امتنانه للناخب الوطني جمال بلماضي، نظير الدعم الكبير الذي تلقاه منه.

وصرح زفان، لموقع “فوت ميركاتو”: “كنت محظوظا بالحديث هاتفيا مع بلماضي في عدة مناسبات، قبل توقيعي في سمارا، أين أظهر لي دعما كبيرا”.

وأضاف: “لقد أفادني كثيرا خلال فترة تواجدي بدون فريق، بمساعدتي في الحفاظ على معنوياتي، إلى أن أخبرته بوجهتي الجديدة، ودعمني في قراري”.

وبخصوص مكانته في الخضر، بالنظر للبطولة التي ينشط فيها، قال مهدي زفان: “أعرف أن بلماضي شخص محترف، ويراقب كل ما يحدث على كوكب كرة القدم”.