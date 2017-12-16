زفان تفادى نايمار “طاح” في مبابي

سيُكلف الدولي الجزائري، مهدي زفان، عصر اليوم، بمُراقبة النجم الصاعد للكرة الفرنسية “كيليان مبابي”، خلال مواجهة “ران” و”باريس سان جيرمان”.

وستكون مهمة مُدافع “الخضر” مُعقدة مهما كانت الجهة التي سينشط فيها، لأنه ولو تفادى “مبابي” فسيجد نفسه أمام البرازيلي “نايمار”.

وسينشط خريج ” ليون” كظهير أيسر، في موعد يُمثل أول إختبار حقيقي له على المُستوى العالي، منذ عودته للظهور أساسيا.

ومن جهته، سيكتفي، رامي بن سبعيني، وبنسبة كبيرة بالجلوس على مقاعد البدلاء، كونه لم ينل ثقة المُدرب الجديد، صبري لموشي.