زفان: “تلقيت دعم كبير من مبولحي ولاعبي الخضر”

كشف الدولي الجزائري مهدي زفان، عن الدعم المعنوي الكبير الذي تلقاه من زملائه في المنتخب الوطني، بعد كان 2019، عندما وجد نفسه بدون فريق بداية هذا الموسم.

وصرح مهدي زفان، في حوار لصحيفة “ليكيب”: “احراز كأس أمم إفريقيا بهذه الطريقة، خلق علاقة جد وطيدة بيننا نحن اللاعبين”.

وأضاف: “أنا على تواصل دائم مع رايس وهاب مبولحي، الذي أعتبره مثل أخي الأكبر، وحتى بقية اللاعبين يسألون عني باستمرار”.

وتابع مهدي زفان: “حتى الناخب الوطني على تواصل دائم معي، وهذا أمر مطمئن بالنسبة لي، خاصة وأن شهر جانفي على الأبواب، وأنا أستعد لذلك”.