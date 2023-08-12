زفان ضمن قائمة كليرمون فوت في مواجهة موناكو

يفتتح الدولي الجزائري مهدي زفان، وناديه كليرمون فوت، موسمهما الجديد ضمن الليغ 1، بمواجهة نادي موناكو.

وكشفت الحساب الرسمي لنادي موناكو، عن القائمة الموسعة التي اختارها المدرب بيسكال غاستيان، لخوض هذه المواجهة، والتي ضمت اسم زفان.

ومن المنتظر أن يعتمد مدرب كليرمون فوت، على لاعبه الدولي الجزائري، أساسيا، للاستفادة من خبرته، سعيا في الاطاحة بموناكو.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مهدي زفان، وناديه كليرمون فوت، بالضيف موناكو، والمقررة غدا الأحدن تذخل ضمن الجولة الاولى من الموسم الجديد لليغ1.