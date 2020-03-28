زفان: “في الحياة هناك أشياء أهم من كرة القدم”

إعتبر مدافع المنتخب الوطني، مهدي زفان، أن توقف منافسات كرة القدم في الوقت الحالي أمر طبيعي، كون صحة الأشخاص أهم من كرة القدم.

وصرح مهدي زفان، لموقع “فوت ميركاتو”: “على غرار باقي دول العالم، البطولة الروسية متوقفة حاليا بسبب فيروس كورونا”.

وأضاف: “صحيح أننا نفتقد أجواء التدريبات والمباريات الرسمية، لكن في الحياة هناك أمور أهم من كرة القدم، كصحة الأفراد”.

وبخصوص كيفية تعامله مع الوضع الحالي، كشف زفان: “لم أغادر روسيا، لحاليا أتدرب منفردا للحفاظ على جاهزيتي، والنادي يسهر على توفير لنا كل الإمكانيات من أجل ذلك”.

وختم مهدي زفان: “أتمنى أن تنقضي هذه الفترة بسرعة، وأن يصبح هذا الفيروس كابوسها من الماضي، وتعود الأمور لمجرها الطبيعي”.