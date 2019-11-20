زفان كان على بُعد خُطوة من الإلتحاق ببونجاح

أوضح الدولي الجزائري مهدي زفان، بأنه كان على بعد خُطوة من التوقيع مع نادي السد القطري، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال في تصريحات لجريدة “ليكيب” :”لقد كنت في مُفاوضات مع فريق قطري، ولكن الأمور تعطلت فيما بعد”.

وأردف :”المُفاوضات تعثرت بسبب تجاوز الفريق لتاريخ دفع ملفي للفيفا، بغرض المُشاركة في مونديال الأندية”.

يُذكر بأن “عيال الذيب”، هم الفريق القطري الوحيد المعني بالمُشاركة في “الموندياليتو”.

وبفشل صفقته مع زملاء بغداد بونجاح، فإن مُدافع الخضر، سيكون مُطالبا بالإنتظار الى غاية جانفي 2020 للتوقيع مع نادٍ جديد.