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الرياضة

زفان: “لدي أمل في العودة للخضر وأنا دائما على استعداد لذلك”

بقلم كريم تيغرمت
زفان: “لدي أمل في العودة للخضر وأنا دائما على استعداد لذلك”
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أكد مهدي زفان، احتفاظه بأمل العودة مجددا للمنتخب الوطني، مؤكدا استعداده الدائم لتلبية نداء الخضر.

وقال زفان، في هذا الخصوص، في تصريح لموقع “فوت ميركاتو”: “ارتداء قميص الجزائر يبقى وسيظل شرفا مدى الحياة”.

كما أضاف: “بالنسبة لي أعتقد أنه طالما أننا نلعب ونستطيع إظهار أنفسنا، فإننا نأمل في الذهاب إلى المنتخب”.

وتابع مهدي زفان: “الخيارات تعود دائما للناخب الوطني، ومن جهتي أنا دائما على استعداد لتلبية الدعوة”.

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