زفان: “لدي أمل في العودة للخضر وأنا دائما على استعداد لذلك”

أكد مهدي زفان، احتفاظه بأمل العودة مجددا للمنتخب الوطني، مؤكدا استعداده الدائم لتلبية نداء الخضر.

وقال زفان، في هذا الخصوص، في تصريح لموقع “فوت ميركاتو”: “ارتداء قميص الجزائر يبقى وسيظل شرفا مدى الحياة”.

كما أضاف: “بالنسبة لي أعتقد أنه طالما أننا نلعب ونستطيع إظهار أنفسنا، فإننا نأمل في الذهاب إلى المنتخب”.

وتابع مهدي زفان: “الخيارات تعود دائما للناخب الوطني، ومن جهتي أنا دائما على استعداد لتلبية الدعوة”.