زفان: “لموشي أعاد لي الروح”

إعترف الدولي الجزائري، مهدي زفان، بفضل مدربه السابق صبري لموشي، في عودته إلى الواجهة هذا الموسم، ضمن صفوف ناديه رين.

وصرح زفان، في حوار لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “صبري لموشي، هو أول من أعاد الروح لي، وأخرجني من موقف صعب”.

وأضاف مدافع رين: “كنت في خزانة رين، ولموشي كان راقيا، أين جعلني في وضع مريح، وأعاد بعثي من جديد”.

وأردف بخصوص مدربه الحالي جوليان ستيفان: “تناقشت كثيرا مع جوليان ستيفان، وساهم ذلك في عودتي للواجهة، واستعادة الثقة”.

وختم زفان: “لعبت مباريات من المستوى العالي في دوري أوروبا أمام ريال بيتيس، أرسنال، شعرت باللذة، وأود أن أعيش ذلك الشعور من جديد”.