زفان :”لن أنسى مافعله غوركوف معي ومبولحي وقف بجانبي”

أكد الدولي الجزائري، مهدي زفان بأنه لم يفقد الأمل رغم الوضعية الكارثية التي كان يعيشها مع “ران” لقرابة سنة كاملة.

وصرح خلال ندوة صحفية عقدها ظهيرة اليوم :”عشت أوقاتا صعبة، ولكنها سمحت لي بأن أصبح أكثر قوة من الناحية المعنوية”.

وأضاف :”صحيح أن غوركوف، أبعدني طويلا، ولكني لن أنسى بأنه سبب كسب صفة لاعب دولي عندما كان يُشرف على الجزائر”.

وواصل ضاحكا :”أنا أبلغ 25 سنة من العمر، ولو بدأت في الملل من الكرة من الآن فعلي الإعتزال”

وختم :”خلال الفترة الماضية، تلقيت كل الدعم من أسرتي وبعض زملائي وبصفة خاصة رايس مبولحي، والآن أفكر في المُستقبل لاغير”.