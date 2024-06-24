زفان: “لهذا السبب عجزنا على ضمان البقاء في الليغ1”

كشف الدولي الجزائري مهدي زفان، السبب الذي حال دون تمكنه، وفريقه كليرمون فوت، في ضمان البقاء، في الليغ 1 الفرنسية في الموسم المنقضي.

وصرح زفان، في حوار لموقع “فوت ميركاتو”: “لقد مررنا بموسم معقد للغاية مع كليرمون فوت، لم نتمكن من ابقاء الفريق في الليغ1”

كما أوضح: “كان ينقصنا الكثير من الصرامة والانضباط في الملعب، بالإضافة إلى الحظ في بعض الأحيان”.

وتابع مهدي زفان: “نشعر بخيبة أمل، لأن النادي كان في مرحلة التطور، وكنا نود أن يبقى في الدوري الفرنسي 1، لعدة سنوات”.