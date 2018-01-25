زفان :”ماجر لم يتصل بي لحد الآن”

أكد الدولي الجزائري، مهدي زفان بأنه يستهدف العودة لصفوف المنتخب الوطني في أقرب الآجال، بعد استرجاعه لمكانته مع ناديه “رين”.

وصرح خريج مدرسة “ليون” لموقع “فوت ميركاتو” :”أسعى لاسترجاع مكانتي مع الخضر، ولكني لم أتحصل على أي إتصال من ماجر”.

وأضاف :”مركز الظهير الأيمن يُعتبر مُشكلة في الجزائر، ووسائل الإعلام هناك تنتقد هذه النقطة دائما، وعندما نكون مُحترفين تقبل ذلك”.

وعبر المُدافع عن تأسفه للمُعاملة السيئة التي تعرض لها من”كريستيان غوركوف”، ومُشيرا بأن الأمور عادت لنصابها مع المدرب الجديد “لموشي”.