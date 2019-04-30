“زفان” مطلوب في “البريمير ليغ”

يتواجد الدولي الجزائري، “مهدي زفان” على رأس قائمة المطلوبين من طرف نادي “نوريتش سيتي”، الذي ضمن صعوده لـ”البريمير ليغ” الإنجليزية.

وكشفت تقارير فرنسية، بأن الظهير الأيمن مُتابع بشكل دقيق من طرف “الكناري”، والذي سيُقدمون له عرضا رسميا في الأيام القادمة.

ويرى الإنجليز بأن صفقة خريج مدرسة “أولمبيك ليون” ستكون ناجحة، خاصة وأنه لا يُكلف الشيء الكثير في سوق التحويلات الأوروبية.

وسيكون مُدافع المنتخب الوطني، حُرا من أي إلتزام بداية من هذه الصائفة، بعدما لم يتوصل لإتفاق لتمديد عقده مع “رين”.