زفان ممرر حاسم ويساهم في عودة “رين” بتعادل ثمين

ساهم الدولي الجزائري، مهدي زفان، في عودة فريقه رين، بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي نيس، لحساب الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي.

وقدم مهدي زفان، تمريرة حاسمة في هذه المباراة، تمكن من خلالها زميله بينجامين بوريجايد، من تعديل النتيجة لصالح نادي رين.

وإلى جانب هذه التمريرة الحاسمة، قدم الدولي الجزائري، مردودا مقنعا في هذه المواجهة، نال من خلال إشادة مدربه كريستيان غوركيف.

وسمح هذا التعادل، لنادي رين، برفع رصيده من النقاط إلى 47 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي.