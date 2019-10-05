زفان :”من الصعب أن أشرح وضعيتي”

أوضح الدولي الجزائري، مهدي زفان بأنه لم يكن يتوقع بأن يبقى دون فريق مع نهاية الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال لموقع لـفرانس فوتبول :”من الصعب أن أشرح وضعيتي، لقد وضعت ثقتي في وكيل أعمالي السابق ولكنه لم يقم بدوره”.

وواصل :”لقد كان يؤكد لي بأن ملفي سهل، لأني حُر من أي إلتزام، وخرجت من من موسم جيد”.

وأضاف :”كما أني شاركت في كأس إفريقيا، وقدمت موسما مُحترما، وبسبب عدم قيام وكيلي بعمله أنا في هذه الوضعية”.

وختم :”حاليا أتمرن بشكل مُنفرد للمُحافظة على لياقتي، وأنتظر تحديا جديدا، وسأكون أكثر قوي بعد الذي عشته مؤخرا”.