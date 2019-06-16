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زفان: “هذه هي أهدافنا في “كان” مصر”

الرياضة
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زفان: “هذه هي أهدافنا في “كان” مصر”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدافع الخضر، مهدي زفان، أهداف المنتخب الجزائري في كأس أم إفريقيا المقبلة، مشددا على أهمية المباراة الأولى أمام كينيا.

وصرح مهدي زفان، في حوار لموقع “فوت ميركاتو”: “هدفنا في هذه المنافسة، بطبيعة الحال هو الذهاب إلى أبعد حد ممكن، بتسيير المباريات الواحدة تلوى الأخرى”.

وأضاف مدافع الخضر: “في إفريقيا كرة القدم مختلفة جدا، وجد صعبة، يجب علينا أن نكون جد مركزين وحاضرين ذهنيا”.

وتابع ماندي: “في مثل هذه المنافسات ندرك جيدا أهمية المباراة الأولى، لذا سنحاول التفاوض جيدا في مواجهتنا الأولى أمام كينيا”.


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