زفان: “هذه هي الوجهة التي أسعى إليها”

كشف الدولي الجزائري، مهدي زفان، لاعب رين الفرنسي، عن الوجهة التي يسعى الإستقرار فيها، إنطلاقا من الموسم المقبل.

وصرح زفان، لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “من الجانب الرياضي، أسعى للحصول على منصب أساسي، ولعب العديد من المباريات، لإبراز كل قدراتي”.

وأضاف: “لا أشعر أن هذا سيكون مع رين، كنت بديلا هذا الموسم، ورغم الفرص القليلة التي أتيحت لي، أشكر الفريق، على ذلك”.

وتابع: “أنا سعيد بما عشته مع رين، وبالخروج من الباب الكبير، بعد إحراز لقب مع الفريق، وتحقيق مشوار جيد في الأوروبا ليغ”.

يذكر أن مهدي زفان، شارك هذا الموسم في 27 مباراة لحد الآن، بألوان ناديه نيس، في جميع المنافسات، ونال لقب كأس فرنسا.