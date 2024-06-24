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الرياضة

زفان: “واثق من عودة الخضر بقوة في السنوات المقبلة”

بقلم كريم تيغرمت
زفان: “واثق من عودة الخضر بقوة في السنوات المقبلة”
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ثمن الدولي الجزائري، مهدي زفان، العمل الذي تقوم به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والناخب الوطني فلادمير بيتكوفيتش، مبديا ثقته في عودة الخضر بقوة.

وصرح زفان، لموقع “فوت ميركاتو: “ليس لدي أدنى شك بأن المنتخب الوطني سيعود بقوة، ويحقق أشياء عظيمة في السنوات المقبلة”.

كما أضاف: “علينا ترك الأمور تأخذ مسارها الصحيح مع الناخب الوطني الجديد، والمنتخب حاليا يتصدر مجموعته الخاصة بالتصيفات المؤهلة لكأس العالم”.

وأردف: “هناك أسماء جيددة في الممنتخب، والاتحاد الجزائري يقوم بعمل، من خلال ضمان عدة لاعبين مزدوجي الجنسية، وهو ما يقوي المنتخب”.

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