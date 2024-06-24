زفان: “واثق من عودة الخضر بقوة في السنوات المقبلة”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن الدولي الجزائري، مهدي زفان، العمل الذي تقوم به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والناخب الوطني فلادمير بيتكوفيتش، مبديا ثقته في عودة الخضر بقوة.
وصرح زفان، لموقع “فوت ميركاتو: “ليس لدي أدنى شك بأن المنتخب الوطني سيعود بقوة، ويحقق أشياء عظيمة في السنوات المقبلة”.
كما أضاف: “علينا ترك الأمور تأخذ مسارها الصحيح مع الناخب الوطني الجديد، والمنتخب حاليا يتصدر مجموعته الخاصة بالتصيفات المؤهلة لكأس العالم”.
وأردف: “هناك أسماء جيددة في الممنتخب، والاتحاد الجزائري يقوم بعمل، من خلال ضمان عدة لاعبين مزدوجي الجنسية، وهو ما يقوي المنتخب”.
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