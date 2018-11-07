زفان وبن سبعيني ضمن سفرية رين إلى أوكرانيا

سافر الدوليان الجزائريان، مهدي زفان، ورامي بن سبعيني، رفقة فريقهما رين الفرنسي، إلى أوكرانيا، استعدادا لمواجهة دينامو كييف، لحساب الدوري الأوربي.

وكشف موقع “واست فرونس” الفرنسي، عن تشكيلة نادي رين، التي شدت الرحال إلى أوكرانيا، والتي تواجد فيها لاعبا لخضر، زفان وبن سبعيني.

وستكون هذه المبارة، فرصة لعودة بن سبعيني، لأجواء المنافسة، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام نادي كان، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويسعى زفان، وبن سبعيني، رفقة ناديهما رين، للعودة بنتيجة ايجابية غدا الخميس، من دينامو كييف، والثأر للخسارة التي تكبدوها في مباراة الذهاب بـ2-1.