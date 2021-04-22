زفان يبلغ نهائي كأس روسيا رفقة كريليا

نجح الدولي الجزائري مهدي زفان في بلوغ نهائي كأس روسيا رفقة ناديه كريليا سوفيتوف، بعد إطاحتهم بنادي غروزني.

وشارك مهدي زفان، أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه كريليا، في مواجهة نادي غروزني، لحساب نصف نهائي كأس روسيا.

وانتهى الوقت الرسمي لهذه المباراة، بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح، والتي ابتسمت لرقفاء الدولي الجزائري بنتيجة (4-1).

وبهذا سينشط مهدي زفان، رفقة ناديه كريليا، نهائي كأس روسيا، في واجهة الفائز من المباراة التي ستجمع لوكوموتيف، بسيسكا موسكو.