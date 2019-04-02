زفان يتجه لتجديد عقده مع “ران” !

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن الجزائري “مهدي زفان” يتجه لتجديد عقده مع نادي “ران” الفرنسي بعد الأداء الجيد الذي يقدمه هذا الموسم.

وأكدت ذات المصادر الصحفية، أنّ إدارة الفريق الفرنسي ترفض رحيل الدولي الجزائري بالمجان في الصائفة المقبلة، كون عقده ينتهي شهر جوان المقبل.

كما أن إدارة “ران” تقدمت بعرضها الأولي للمدافع الجزائري من أجل تمديد عقده مع الفريق خاصة أنه يعتبر لاعب متعدد المناصب في الفريق.

يذكر أن “مهدي زفان” لديه العديد من العروض من مختلف الأندية الأوروبية على غرار الأندية التركية وحتى الألمانية.