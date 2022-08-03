زفان يتعرض لإصابة خطيرة ويضيع بداية الموسم

تعرض الدولي الجزائري مهدي زفان، لاعب نادي كليرمون فوت الفرنسي، لإصابة خطيرة ستبعده عن الميادين لعدة أسابيع.

وكشفت تقارير اعلامية فرنسية، عن تعرض زفان، لإصابة على مستوى أوتار الركبة، خلال ودية فريقه أمام نادي تلوز.

كما أوضحت ذات المصادر، بأن الدولي الجزائري، سيغيب عن الميادين ما بين ثمانية إلى عشرة أسابيع، قبل اسعادة عافيته.

يذكر ان مهدي زفان، انضم لنادي كليرمون فوت الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة انتقال حر.