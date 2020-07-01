زفان يتعرض لإصابة خطيرة

تعرض الدولي الجزائري، مهدي زفان، لإصابة خطيرة خلال مشاركته في المباراة التي جمعت فريقه سامارا، بنادي لوكوموتيف موسكو، ضمن الدوري الروسي.

وشارك مهدي زفان أساسيا في هذه المباراة، إلا أنه أجبر على مغادرة الميدان في الدقيقة الـ39 من الشوط الأول، لهذه المباراة.

وتعرض الدولي الجزائري، لإصابة على مستوى أوتار الركبة اليسرى، ما حرمه من استكمال هذه المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بـ1-1.

وسيخضع زفان، لفحوصات طبية، لتحديد مدى خطورة إصابته، والفترة التي سيغيب فيها عن المنافسة، لتلقي العلاج.

يذكر أن مهدي زفان، وناديه سامارا، مهدد بالسقوط، بتواجده في المركز ما قبل الأخير برصيد 23 نقطة، قبل خمسة جولات من نهاية البطولة.