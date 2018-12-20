زفان يخيب الآمال رغم تأهل رين

ظهرالدولي الجزائري، مهدي زفان، بمردود شاحب، خلال التأهل الذي حققه ناديه رين، أمس الأربعاء، على حساب نادي نانت، في كأس الرابطة الفرنسية.

وشارك مهدي زفان أساسيا في هذه المباراة، التي جمعت الفريقين لحساب الدور الثمن نهائي، من كأس الرابطة الفرنسية.

ولم يقدم مدافع الخضر، المستوى المنتظر منه في هذه المباراة، ما جعله ينال أسوأ تقييم من جانب فريقه رين، بتنقيط 4/10.

وتمكن نادي رين، بالرغم من ذلك، من ضمان التأهل للدور الربع نهائي من هذه المنافسة، بعدما أنهى المباراة لصالحه بنتيجة 2-1.

يذكر أن الدولي الجزائري الآخر، رامي بن سبعيني، لاعب نادي رين، غاب عن هذه المواجهة، بسبب العقوبة المسلطة عليه.