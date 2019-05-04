زفان يرد على مدربه ويحدد مستقبلة مع رين

تحدث مهدي زفان، عن مستقبله مع ناديه رين الفرنسي، مؤكدا رغبته في خوض تجربة جديدة الموسم المقبل خارج أسوار الليغ1.

وصرح زفان، لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “من الجيد أن أشعر بثقة المدرب، الذي يريدني أن أمدد عقدي مع رين”.

وأضاف: “كرة القدم تمنحنا فرصة عيش الكثير من الأشياء، وحاليا أنا أكثر تركيزا على فكرة السفر إلى الخارج، من أجل متعة اللعب في مكان آخر”.

وتابع: “في فرنسا لعبت لناديي ليون، ورين، وهما ناديان جيدان في الليغ1، والآن ببلوغي 26 عاما، تغريني فكرة الإغتراب أكثر”.

يذكر أن مدرب نادي رين، جوليان ستيفان، عبر في وقت سابق، عن رغبته في الإحتفاظ بخدمات مهدي زفان، الذي يتواجد في نهاية عقده مع الفريق.