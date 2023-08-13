زفان يسقط برباعية رفقة كليرمون فوت أمام موناكو

انهزم الدولي الجزائري مهدي زفان، وناديه كليرمون فوت، اليوم الأحد، برباعية مقابل هدفين، في مواجهة الضيف نادي موناكو.

وشارك زفان، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه كليرمون فوت، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الأولى من الليغ1 الفرنسية.

وقدم الدولي الجزائري مردود متواضع، طيلة الـ81 دقيقة التي شارك فيها، قبل أن يترك مكانه لزميله كوناتي.

وبهذا يكون مهدي زفان، وناديه كليرمون فوت، قد سجلا أول هزيمة لهم في بداية الموسم الجديد من الليغ1 الفرنسية.