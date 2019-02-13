“زفان” يضع “بن سبعيني” في موقف حرج!

وضع الدولي الجزائري، “مهدي زفان”، مُواطنه “رامي بن سبعيني”، في وضع حرج داخل ناديه “رين”، وفقا لما كشفت جريدة “ليكيب”.

وأوضحت الصحيفة بأن خريج مدرسة “بارادو”، تعافى من الإصابة، ولكن عودته أساسيا تبقى جِدُ مُستبعدة بسبب زميله في المنتخب الوطني.

وأشارت بأن تألق “زفان”، بشكل لافت كظهير أيسر، سيدفع بالمُدرب “جوليان ستيفان”، لتجديد الثقة عند مواجهة “بيتيس” في “الأوروبا ليغ”.

وختمت بالتأكيد على أن “بن سبعيني”، في وضع حرج وسيكون مُطالبا ببذل مجهودات مُضاعفة، لإسترجاع مكانته مع أبناء منطقة “لابروتان”.