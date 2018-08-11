زفان يضيع أول مباراة لرين في الموسم الجديد

سيغيب الدولي الجزائري مهدي زفان، عن مباراة فريقه رين الفرنسي، أمام نادي ليل، لحساب الجولة الأولى من الدوري الفرنسي في موسمه الجديد.

وكشف مدرب نادي رين، صبري اللموشي، عن التشكيلة التي سيعتمد عليها في هذه المباراة، والتي شهدت غياب اسم مهدي زفان.

ويأتي هذا بالنظر للإصابة التي يعاني منها مدافع الخضر، على مستوى الفخذ، والتي أجبرته على الركون للراحة لاستعادة عافيته.

ومن جهة أخرى، وضع المدرب صبري اللموشي، إسم الجزائري الآخر، رامي بن سبعيني، ضمن قائمته الأساسية، تحسبا لهذه المواجهة.

ويسعى نادي رين الفرنسي، للعودة بنتيجة ايجابية من تنقله أمسية اليوم السبت، إلى ملعب نادي ليل، وتسجيل انطلقة موفقة في الموسم الجديد من الليغ1.