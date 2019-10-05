زفان يكشف الحديث السري بينه وبين بلماضي قبل مواجهة نيجيريا

الرياضة
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زفان يكشف الحديث السري بينه وبين بلماضي قبل مواجهة نيجيريا
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الدولي الجزائري مهدي زفان عن الحديث السري الذي جمعه بالناخب الوطني، جمال بلماضي، قبل نصف نهائي الكان أمام نيجيريا.

وصرّح الظهير الأيمن لـفرانس فوتبول قائلا :”لقد حاولت ألا أستمع لكل ما يُقال، وعند دخولنا أرضية الميدان تحدث معي بلماضي”.

وواصل :”لقد قالي لي أسكت الأفواه التي تتحدث بطريقة سيئة، وقمت بالتركيز لكي أقوم بدوري على أكمل وجه فوق الملعب”.

وأردف :”بلماضي كان حاسما بالنسبة لي، لقد ساندني ومنحني الثقة”.

ليختم :”التتويج بكأس إفريقيا كان مغامرة رائعة، المهمة لم تكن سهلة، ولكن الجميع يتفق على أن فوزنا بها كان مُستحقا”.


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