زفان يكشف الرسالة التي وصلته من بلماضي

كشف الدولي الجزائري مهدي زفان، بأنه لا يزال في إتصال مع جمال بلماضي، رغم تواجده في بطالة، منذ بداية الموسم.

وأوضح الظهير الأيمن في تصريحات لجريدة “ليكيب”، بأن الناخب الوطني، إستفسر عن وضعيته، وهو المتواجد دون فريق.

وقال :”جمال بلماضي أرسل لي رسالة، من أجل الإطمئنان عليّ، مُعربا عن أمله في أن أتمرن مع نادٍ”.

وواصل :”هو يريد أن أعيش في أجواء مجموعة، لكي لا أفقد معالمي”.

يُشار بأن خريج مدرسة أولمبيك ليون، يعيش وضعية لا يُحسد عليها، بعدما عجز عن التوقيع مع فريق جديد الصائفة الماضية.

ودفع المدافع الثمن غاليا، بإعتباره فقد مكانته مع الخضر منذ نهائيات الكان 2019.