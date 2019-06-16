“زفان” يكشف كيفية سير تحضيرات الخضر بعد قضية “بلقبلة”

أوضح الدولي الجزائري، “مهدي زفان” بأن المنتخب الوطني في أفضل حال، مُتجاهلا قضية طرد زميله، “هريس بلقبلة” بعد فضيحته الأخيرة.

وصرّح لموقع “فوت ميركاتو” قائلا :”لحد الساعة التربص يسير في أحسن الظروف، والمُناخ في الدوحة مُشابه للذي سنجده في مصر”.

وأردف :”بطبيعة الحال الضغط شديد، لأننا مُقبلون على الكان، والتي تبقى مُنافسة كبيرة جدا، بالنسبة لنا كلاعبين وبالنسبة لشعبنا الجزائر”.

وواصل :”سنعمل من جهتنا على تقديم أفضل ما لدينا من أجل الذهاب لأبعد مدى ممكن خاصة وأننا نُحضر بشكل جدي”.

وختم :”يجب أن نلعب مُباراة بمُباراة، وسقف الطموح سيرتفع كلما تقدمنا في المُنافسة، خاصة وأن الأمور في إفريقيا صعبة”.