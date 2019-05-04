زفان يوجه رسالة صريحة لبلماضي

عبر الدولي الجزائري، مهدي زفان، عن رغبته الكبيرة في التواجد ضمن قائمة الخضر، للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا 2019، بمصر.

وصرح زفان، في حوار لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “شاركت في نهائيات أمم إفريقيا عام 2015، رفقة كريستيان غوركيف، وكان شيء قويا بالنسبة لي”.

وأضاف: “آمل حقا التواجد في هذه المغامرة هذا الموسم، كنت دائما أضع هذا في اعتباراتي، لذا حاولت أن أكون الأفضل في فريقي لأحظى بهذه الفرصة”.

يذكر أن مهدي زفان (26 عاما)، عاد بقوة نهاية هذا الموسم، وتوج بكأس فرنسا، رفقة ناديه رين الفرنسي.