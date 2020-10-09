زفان يُعلق على مُغادرته تربص الخضر

تفاعل الدولي الجزائري مهدي زفان، بشكل إيجابي مع إصابته الأخيرة، والتي ستحرمه من مواجهتي الخضر الوديتين أمام نيجيريا والمكسيك.

وشارك المدافع مُدافع نادي كريالا سوفيتوف الروسي مُحبيه بصورة له رفقة زين الدين فرحات، الذي غادر هو الآخر التربص مُصابا.

وكتب خريج مدرسة أولمبيك ليون قائلا :”سنعود أكثر قوة إن شاء الله”.

وكان صاحب الـ28 عاما، مُرشحا للحفاظ على مكانته الأساسية مع أشبال جمال بلماضي، خاصة في ظل غياب يوسف عطال.

ويُفترض أن يشغل محمد رضا حلايمية، مركز الظهير الأيمن، بإعتبار أن جميع مُنافسيه غائبون بسبب الإصابة.

يُشار بأن زفان وفرحات، غادرا تربص أبطال إفريقيا الجاري حاليا في النمسا، وتوجها لنادييهما من أجل مواصلة العلاج.