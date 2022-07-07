زفزاف: “المنتخب الوطني هو الوحيد الذي يحقق مداخيل للفاف”

أبدى رئيس الفاف الجديد، جهيد زفزاف، دعمه الكامل للمنتخب الوطني، مبرزا دور الخضر في تحقيق مداخيل مالية للفاف.

وصرح زفزاف: “سأعمل على تنويع مداخيل الاتحاد، بتشجيع المصادر التي تذر بالأموال على الفاف وعلى رأسها المنتخب الوطني”.

كما أضاف: “على خلاف ما يعتقده البعض، المنتخب الوطني خلال آخر سنتين، هو الوحيد الذي حقق مداخيل للاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وتابع جهيد زفزاف: “سأعمل على تشجيع الناخب الوطني، واللاعبين، لمواصلة تقدمهم نحو الأمام”.