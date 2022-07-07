زفزاف: “المنتخب الوطني هو الوحيد الذي يحقق مداخيل للفاف”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى رئيس الفاف الجديد، جهيد زفزاف، دعمه الكامل للمنتخب الوطني، مبرزا دور الخضر في تحقيق مداخيل مالية للفاف.
وصرح زفزاف: “سأعمل على تنويع مداخيل الاتحاد، بتشجيع المصادر التي تذر بالأموال على الفاف وعلى رأسها المنتخب الوطني”.
كما أضاف: “على خلاف ما يعتقده البعض، المنتخب الوطني خلال آخر سنتين، هو الوحيد الذي حقق مداخيل للاتحاد الجزائري لكرة القدم”.
وتابع جهيد زفزاف: “سأعمل على تشجيع الناخب الوطني، واللاعبين، لمواصلة تقدمهم نحو الأمام”.
رابط دائم : https://nhar.tv/Qtzw2