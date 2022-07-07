زفزاف :” سأخصص جانبا من الميزانية لتطوير الأكاديميات”

أكّد جهيد زفزاف الرئيس الجديد لـ “الفاف” أن برنامجه كان مدروسا بشكل جيّد، عندما طرحه على الحاضرين في الجمعية العامة الإنتخابية.

كما قال خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس عقب الفوز بكرسي الرئاسة. “خصصت 50 بالمائة في برنامجي للاكاديميات مثلا و 50 بالمائة للدراسة والتطوير بعدما تشاورت مع أعضاء الجمعية العامة”.

وأضاف “لم أتحدث عن الجانب المادي. وقيمة المبلغ بحكم أني كنت مترشّح و لم أكن رئيسا. في المستقبل سأتكلم عن هذا الأمر”.