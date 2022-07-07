زفزاف: “سنأخذ الوقت الكافي لاختيار المدير الفني الوطني الأنسب”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الرئيس الجديد للفاف، جهيد زفزاف، عقب انتخابه، اليوم الخميس، عن تعيين المدير الفني الوطني الجديد.
وصرح زفزاف، خلال ندوته الصحفية: “سنأخذ كامل وقتنا، من أجل اختيار المدير الفني الوطني الأنسب”.
كما أضاف رئيس الفاف: “هذه الخطوة مدرجة ضمن البرنامج الذي قدمناه خلال ترشحنا، ونولي له أهمية كبيرة”.
وتابع جهيد زفزاف: “هذه الخطوة ستتم بموافقة جميع أعضاء الجمعية العامة، وأنا هنا لتطبيق القرارات التي تخرج بها”.
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