زفزاف: “سنأخذ الوقت الكافي لاختيار المدير الفني الوطني الأنسب”

تحدث الرئيس الجديد للفاف، جهيد زفزاف، عقب انتخابه، اليوم الخميس، عن تعيين المدير الفني الوطني الجديد.

وصرح زفزاف، خلال ندوته الصحفية: “سنأخذ كامل وقتنا، من أجل اختيار المدير الفني الوطني الأنسب”.

كما أضاف رئيس الفاف: “هذه الخطوة مدرجة ضمن البرنامج الذي قدمناه خلال ترشحنا، ونولي له أهمية كبيرة”.

وتابع جهيد زفزاف: “هذه الخطوة ستتم بموافقة جميع أعضاء الجمعية العامة، وأنا هنا لتطبيق القرارات التي تخرج بها”.