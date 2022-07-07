زفزاف: “لم أحصل على دعم بلماضي في انتخابات الفاف”

نفى الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفزاف، شائعات حصوله على دعم الناخب الوطني جمال بلماضي، في انتخابات الفاف.

وصرح جهيد زفزاف، اليوم الخميس، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “بلماضي لم يكن حاضرا في الانتخابات التي جرت اليوم”.

كما أضاف رئيس الفاف: “ليس بإمكان بلماضي منحي دعمه في انتخابات الفاف التي جرت بحضور كل وسائل الإعلام”.

يذكر أن جهيد زفزاف، فاز بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة الانتخابية، على حساب منافسه عبد الحكيم سرار.