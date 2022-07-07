زفزاف :”لن ننتظر شيئا.. لا نملك أي ملف ملموس على مستوى الفيفا”

كشف الرئيس الجديد لـ “الفاف” جهيد زفزاف عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلّق بعدم وجود أي ملف ثقيل. لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم بشأن طعن الجزائر.

وقال زفزاف خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب فوزه بكرسي الرئاسة. :”موضوع المونديال إنتهى”.

كما أضاف :”لا أضن أنه كنا نملك ملف ملموس على مستوى الفيفا من الطرف الجزائري. لن ننتظر أي شيء من هذا الجانب”.

وكان زفزاف قد كشف في برنامج ترشّحه أنّه يسعى لإستعادة العلاقة الطيبة. التي تملك الجزائر وأعلى هيئة كروية في العالم.