زفزاف يوجّه رسائل مشفّرة للفاسدين: ” أملك الجرأة الكافية لمحاربتكم”

وجّه جهيد زفزاف الرئيس الجديد لـ “الفاف” رسائل مشفّرة لبعض المسؤولين المتهمين بالتلاعب بنتائج المباريات في البطولة الوطنية.

وأكّد زفزاف إمتلاكه الجرأة الكافية لمواجهتهم حيث قال في الندوة الصحفية :”كنت املك الجرأة للحديث عن ترتيب المباريات. ولا زالت أمتلكها. لذا أؤكد أنه لدي سياسة خاصة في محاربة التلاعب بالمباريات”.

وأضاف “عندما ترشّحت منحت يدي إلى كل الجزائريين من اجل دعمي والذين لم يدعمونني امر عادي. وهذه الفئة منحنتي القوة في التنافس بشكل أكبر”.

كما ختم ” سأكون مدعوما من الأعضاء وسنضع كل النقاط على الحروف للقضاء على هذه الظاهرة”.