زفيزف:”إستهدفنا تنويع مصادر تمويل الفاف لهذا السبب!”

شدد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، اليوم الخميس، على ضرورة تنويع مصادر تمويل الفاف.

وصرح رئيس الفاف زفيزف لقناة النهار على هامش توقيع شراكة مع سوناطراك:”مؤسسة سوناطراك إستهدفنا توقيع الإتفاقيات معها كشريك هام مثل باقي المؤسسات”.

وأضاف المتحدث:”وذلك عن طريق تسطير برنامج ثري والذي سيمكننا من بلوغ مستويات متطورة، لتدعيم كل الفئات الشبانية والمنتخب الأول، وكذا تفعيل الكرة النسوية.