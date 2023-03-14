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الرياضة

زفيزف:”تشبيب صفوف المنتخب الوطني هدفنا الإستراتيجي”

بقلم فيصل زيان بوزيان
زفيزف:”تشبيب صفوف المنتخب الوطني هدفنا الإستراتيجي”
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كشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.جهيد زفيزف. عن أهداف هيئته الإستراتيجية بخصوص المنتخب الوطني الأول.

وصرح زفيزف لقناة النهار، قبل تنقله صبيحة اليوم الثلاثاء، لعاصمة رواند كيغالي لحضور الجمعية العامة الإنتخابية للفيفا:” تشبيب المنتخب الوطني هو هدف استراتيجي للفاف”.

وأضاف زفيزف:”الناخب الوطني بلماضي، هو المخول الوحيد للكشف عن أسماء اللاعبين الجدد للمنتخب الوطني”.

وتابع المتحدث عن زيارته لرواند:”الجمعية العامة الإنتخابية للفيفا ستدرس تقارير الأدبية والمالية، وستكون جمعية عامة إنتخابية للفيفا، والجزائر يجب أن تكون مُمثلة في هذه التظاهرات”.

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رابط دائم : https://nhar.tv/AYq2G
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