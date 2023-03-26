زفيزف: “أتوقع حضور كبير لجمهورنا بـ”رادس” في مواجهة النيجر”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس الفاف، جهيد زفيزف، المجهودات التي بذلها سفيري الجزائر بتونس، من أجل ضمان دخول الجماهير الخضر لملعب “رادس” مجانا، في مواجه النيجر.
وقال زفيزف، في تصريح لتلفزيون “لنهار”: “منذ امس السبت، بقيت على تواصل دائم مع سفير الجزائر بتونس، لضمان حضور جماهيرنا مباراة النيجر”.
كما أضاف رئيس “الفاف”: “السفير الجزائري قام بمجهود كبير لاقناع السلطات التونسية السماح لأنصارنا الدخول مجانا لملعب “رادس””.
وختم جهيد زفيزف: “أتوقع حضور غفير لجمهورنا في مواجهة النجير، خاصة من سكان الناحية الشرقية للوطن”.
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