زفيزف :”أطيب التمنيات والازدهار والنجاح للشعب الجزائري”

نشر رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف رسالته الخاصة عبر الموقع الرسمية للاتحادية بمناسبة العام الجديد 2023.

وقدّم رئيس الفاف وأعضاء المكتب الفيدرالي أطيب التمنيات بالصحة و السعادة والازدهار و النجاح للعشب الجزائري،

كما تقدّم بأطيب تمنياته للجمهور الرياضي الجزائري و كافة آسرة كرة القدم. إلى جانب تمنياته بنجاح كأس إفريقيا للمحلّيين التي وضعها على كصورة على جدار الصفحة الرسمية لـ “الفاف” على الفايسبوك في بيان اليوم.