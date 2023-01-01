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الرياضة

زفيزف :”أطيب التمنيات والازدهار والنجاح للشعب الجزائري”

بقلم عزيز طالبي
زفيزف :”أطيب التمنيات والازدهار والنجاح للشعب الجزائري”
زفيزف
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نشر رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف رسالته الخاصة عبر الموقع الرسمية للاتحادية بمناسبة العام الجديد 2023.

وقدّم رئيس الفاف وأعضاء المكتب الفيدرالي أطيب التمنيات بالصحة و السعادة والازدهار و النجاح للعشب الجزائري،

كما تقدّم بأطيب تمنياته للجمهور الرياضي الجزائري و كافة آسرة كرة القدم. إلى جانب تمنياته بنجاح كأس إفريقيا للمحلّيين التي وضعها على كصورة على جدار الصفحة الرسمية لـ “الفاف” على الفايسبوك في بيان اليوم.

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