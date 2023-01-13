زفيزف :”الجزائر أثبتت قوتها في احتضان المنافسات الإفريقية”

رحّب رئيس الفاف جهيد زفيزف بالمنتخبات الإفريقية التي تتواجد في الجزائر حاليا لحضور فعاليات شان الجزائر الذي ينطلق اليوم الجمعة.

وقال زفيزف خلال الكلمة الافتتاحية له في ملعب نيلسون مانديلا اليوم الجمعة “بالأمس تميزت احتضان الجزائر، ألعاب البحر الأبيض المتوسط وألعاب أقل من 17 سنة، نشعر بالفخر لاحتضان طلعة افريقية و شان 2022”

وأضاف زفيزف “لقد عملنا طيلة المدة الأخيرة، بفضل توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، صديق الشباب و صديق الرياضة، حتى تكن مدن الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، حتى تعطي طابعا خاصا للنسخة الإفريقية”

كما ختم رئيس الفاف “مرحبا بكم في الجزائر بتنوع ثقافتها، التي أثبتت قوتها في احتضان المنافسات، أتمنى من المنتخبات مستويات كبيرة وإقامة طيبة”.

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