زفيزف: “الجزائر أصبحت نموذجا ومرجعا في تنظيم المنافسات الرياضية”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز رئيس الفاف جهيد زفيزف، المستوى الذي بلغته الجزائر في تنظيم المنافسات الرياضية، مؤكدا بأنها أصبحت مرجعا لباقي الدول الإفريقية.
وصرح زفيزف، لتلفزيون “النهار”: “الجزائر أصبحت نموذجا ومرجعا، بعدما تابع الكل التنظيم المحكم لمنافسة الشان”.
كما أضاف: “تحدثت مع صديقي رئيس الاتحاد الايفواري لكرة القدم، الذي يسعى للاستفادة من تجربة الجزائر في تنظيم الشان، تحسبا لتنظيمهم كان 2024”.
وتابع جهيد زفيزف: “سننظم ورشات مع هيئة تنظيم كان 2024، ليتمكنوا من استخلاص ما ينبغي من طريقة تنظيمنا للشان”.
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