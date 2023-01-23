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الرياضة

زفيزف: “الجزائر أصبحت نموذجا ومرجعا في تنظيم المنافسات الرياضية”

بقلم كريم تيغرمت
زفيزف: “الجزائر أصبحت نموذجا ومرجعا في تنظيم المنافسات الرياضية”
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أبرز رئيس الفاف جهيد زفيزف، المستوى الذي بلغته الجزائر في تنظيم المنافسات الرياضية، مؤكدا بأنها أصبحت مرجعا لباقي الدول الإفريقية.

وصرح زفيزف، لتلفزيون “النهار”: “الجزائر أصبحت نموذجا ومرجعا، بعدما تابع الكل التنظيم المحكم لمنافسة الشان”.

كما أضاف: “تحدثت مع صديقي رئيس الاتحاد الايفواري لكرة القدم، الذي يسعى للاستفادة من تجربة الجزائر في تنظيم الشان، تحسبا لتنظيمهم كان 2024”.

وتابع جهيد زفيزف: “سننظم ورشات مع هيئة تنظيم كان 2024، ليتمكنوا من استخلاص ما ينبغي من طريقة تنظيمنا للشان”.

رابط دائم : https://nhar.tv/vINyt
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