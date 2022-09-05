زفيزف: “الجزائر تملك مرافق بمقاييس عالمية ويمكنها تنظيم أي تظاهرة رياضية”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، اليوم، أن الجزائر تملك المرافق الرياضية بمقاييس عالمية وبامكانها تنظيم أي تظاهرة رياضية.

وحضر رئيس الفاف، إلى ملعب سيق بمعسكر لمتابعة المنتخب الوطني للناشئين في مباراة نصف النهائي لكأس العرب أمام المنتخب السعودي.

وقال زفيزف أن الحديث عن احتضان كان 2023 بدلا من غينيا 2023 سابق لأوانه، وأنه أخلاقيا لا يمكن الحديث عن هذا الأمر لأن “الكاف” لم تكشف عن التظاهرة منها.