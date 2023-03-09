زفيزف: “الشراكة مع سوناطراك تمكننا من تحقيق أهداف برنامجنا لتطوير كرة القدم”

أبرز رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، اليوم الخميس، أهمية الشراكة التي أمضى عليها مع شركة سوناطراك.

وصرح زفيزف، لتلفزيون “النهار”: “هذه الشراكة هدفها فتح صفحة جديدة لتعاون هام يمكننا كاتحاد من الاستفادة من الدعم والمرافقة اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة في برنامج تطوير كرة القدم”.

كما أضاف: “هذه الشراكة تهدف لدعم المنتخب الوطني بكل أصنافه، وفئاته، خاصة المنتخب الأول، والكل مطالب بتحقيق أهدافها في الاستحقاقات القادمة”.

وتابع جهيد زفيزف: “يتشرف الفاف، التعاون مع مؤسسة بحجم “سوناطراك”، ونحن على يقين بأن خبرتها وسمعتها، ستمنحنا القيمة المضافة المرجوة”.