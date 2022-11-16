زفيزف :” الفيفا منحت الحق للأندية في الاحتفاظ بلاعبيها كإجراء استثنائي”

تطرّق رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف عن الأسباب التي أجبرت عدد من اللاعبين بعدم الالتحاق بصفوف الخضر.

وقال زفيزف في تصريح لـ “النهار” قبل موعد لقاء مالي :”الاتحاد الدولي لكرة القدم منح الضوء الأخضر للأندية بالتعامل مع لاعبيها بشان الاحتفاظ بهم أو السماح لهم بالمغادرة للمنتخبات. التي لم تتأهل الى المونديال كإجراء استثنائي”.

وقال كذلك عن حقيقة استقدام لاعبين جدد :” شخصيا اعمل على كل الجوانب من اجل الظفر بخدمات اللاعبين الجدد، ولننتظر ما سيحدث مستقبلا”.

وعن إمكانية الترشح لاحتضان كان 2025 :”نملك نية الترشّح إلى احتضان كأس إفريقيا 2025. أؤكد بلدان سيترشّحون للظفر باحتضان الطبعة”.

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