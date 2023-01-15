زفيزف :”الكاف ستتخذ هذه القرارات بشأن انسحاب المغرب”

كشف جهيد زفيزف عن خبر هام بشان القرارات التي سيتخذّها المكتب التنفيذي في حق الجامعة المغربية بعد الانسحاب من الشان.

وقال جهيد زفيزف في تصريح لـ “النهار” اليوم الأحد “المكتب التنفيذي للكاف سيتخذ قرارات هامة. و رئيس الكاف تكلم عنها اليوم، الاجراءات أعلم أنها ستتخذ ولكن لا دراية لي بالتفاصيل”.

وأضاف زفيزف البعض لا يعرفون مدى قدرة الجزائر بتنظيم المحافل الإفريقية و الدولية و إنما كانوا يتبعون عدد من الأطراف”.

كما اردف رئيس الفاف “الجزائر قطب هام للمنظومة الرياضية في إفريقيا”.

وختم ” منتخبنا يملك مقومات كبيرة و منذ مدة و هو يحضر مرحلة قبل كأس العرب و في وقتاه و بعدها، كل شهر كان تربص يعني هناك عمل كبير، لهذا أستطيع القول أننا سنقول كلمتنا”.

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